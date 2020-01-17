В Таллинне начали обучать авиационных механиков

Находящееся в Таллиннских ангарах и предлагающее услуги полного обслуживания коммерческих самолётов предприятие Magnetic MRO в сотрудничестве с Эстонской авиационной академией снова открыло свою учебную программу на авиационных механиков. Двухлетнее обучение на специальность авиационного механика проходит на рабочем месте под руководством ментора и не предполагает уже имеющегося образования в сфере авиации. Для участия в программе необходим только интерес к авиации и технике.
Прием документов на учебную программу продлится до 21 января 2020 года.
”Авиация — чрезвычайно крупная и привлекательная индустрия. Обучение предлагает не только образование, но и прекрасную возможность в то же время работать в одной из лучших компаний по обслуживанию самолетов в Прибалтике без имеющегося профессионального образования. После 2 лет обучения все пути открыты, и можно работать самостоятельно в Эстонии или в других странах мира”, — сказал Ристо Мяэотс, генеральный директор Magnetic MRO.
Кевин Паррас — один из десяти учеников, успешно завершивших двухлетнюю программу обучения Magnetic MRO на авиационного механика в январе этого года. По его словам, это обучение — быстрый способ натренировать себя и положить начало карьере длиною в жизнь в привлекательной авиационной промышленности. ”Фантастический способ начать свой путь в авиации без специального образования”, — подчеркивает Парра преимущество обучения.
”Профессиональное обучение на техника по техническому обслуживанию воздушных судов в авиационной академии предоставляет уникальную возможность пройти базовую подготовку техников в Эстонии, которая соответствует требованиям Европейской комиссии. Обучение на рабочем месте позволяет одновременно с работой получить опыт высокого уровня в авиационной сфере и ходатайствовать о получении прав Части 66 А-категории авиационно-технического работника, которые признаются как в Европе так и на международном уровне”, — описывает профессиональное обучение подробнее Ева Ластик, координатор профессионального обучения Эстонской авиационной академии.
Обучение на рабочем месте является формой профессионального уровневого образования, где доля обучения в компании или учреждении значительно выше, чем обычно, и составляет не менее 2/3 объема обучения. Учебная программа техников по техническому обслуживанию воздушных судов представляет собой учебную программу профессионального обучения 5-го уровня с номинальной продолжительностью 2 года и объемом 120 EKAP.
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