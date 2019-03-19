В Таллинне началась весенняя уборка

Для начала уборочных работ минимальная температура воздуха должна составлять пять градусов выше нуля, а снег и лед должны преимущественно растаять. Уборка должна быть завершена не позднее 15 мая.

Участников движения просят проявить понимание, т.к. уборочная техника движется со скоростью не выше 20 км/ч и иногда может представлять собой помеху движению.