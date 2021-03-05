В Таллинне началась вакцинация социальных работников

На этой неделе Таллиннский центр семейных врачей в сотрудничестве с Министерством социальных дел, Департаментом здоровья и Больничной кассой приступил к вакцинации социальных работников. Первую дозу вакцины получили 410 столичных социальных работников.
”В социальной работе неизбежны прямые контакты и общение. Большинство социальных работников и оказывающих социальные услуги сотрудников напрямую контактируют с нуждающимися в помощи. Для того, чтобы обеспечить стабильную доступность социальной помощи, вакцинация работников этой сферы крайне важна, — сказала ведущий специалист сектора здоровья Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Эне Томберг. — Мы находимся в ситуации, когда победить эпидемию можно только совместными усилиями. Таллинн предложил помощь с проведением вакцинации — благодаря сотрудничеству с Министерством социальных дел, Департаментом здоровья и Больничной кассой вакцинация работников образования началась еще в середине февраля. Вакцину получили и работники попечительских домов. Теперь появилась возможность привить всех остальных работников первой линии социальной сферы”.
В столичных учреждениях работают свыше 1500 работников первой линии социальной сферы: социальные работники, работники по уходу, специалисты по защите детей, личные помощники и опорные лица. К ним добавляются и 2500 человек, ухаживающих за близкими. Вакцинация будет проходить в сотрудничестве с Tallinna Perearstikeskus OÜ, получившим накануне первые дозы вакцины. В течение двух дней вакцину получили около 410 социальных работников. В феврале началась вакцинация персонала столичных общеобразовательных школ — первую дозу вакцины Astra Zeneca к настоящему моменту получили свыше 2200 учителей и опорных работников.
Эне Томберг поблагодарила работников Таллиннского центра семейных врачей за быстрое реагирование и обратилась к горожанам с призывом: ”Мы сможем одолеть вирус лишь при условии, если что каждый из нас — люди, учреждения, предприятия, гражданские объединения — внесет в это свой вклад. Поэтому призываем носить маски, соблюдать дистанцию и по возможности вакцинироваться”.
Со следующей недели все районные управы начнут распределять медицинские маски среди многодетных семей и малообеспеченных родителей-одиночек. На основании получаемой от Департамента здоровья информации небольшие упаковки масок (10 шт.) и извещения будут поступать в почтовые ящики жильцов домов, где зафиксирована вспышка заболевания. В апреле город начнет распределять медицинские маски среди одиноких пенсионеров. Ориентировочно, в марте и апреле город выдаст горожанам 1,5-2 млн масок.
Сотрудники МуПо, которые на этой неделе проверяли использование масок и выдавали маски в общественном транспорте и на остановках, подтвердили, что подавляющее большинство людей носит маски в общественном транспорте и понимает серьезность ситуации.
В конце прошлого года город распределил среди учеников 7-9 классов и гимназистов многоразовые тканевые маски, а одинокие пенсионеры и малообеспеченные семьи получили медицинские маски. Таким образом, многоразовые маски получили почти 23 000 учеников и еще приблизительно 1,5 млн медицинских масок было выдано 30 000 горожанам.
В октябре 2020 года Таллинн запустил масштабную социальную кампанию, в ходе которой население призывали соблюдать дистанцию и носить маски. Кампания транслировалась в общественном транспорте и на городских экранах. Из колонок общественного транспорта по-прежнему на трех языках звучит запись: ”Спасибо, что носите маски!”. Это же послание несут и наклеенные на капоты 40 автобусов изображения масок.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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