В Таллинне началась вакцинация социальных работников

”В социальной работе неизбежны прямые контакты и общение. Большинство социальных работников и оказывающих социальные услуги сотрудников напрямую контактируют с нуждающимися в помощи. Для того, чтобы обеспечить стабильную доступность социальной помощи, вакцинация работников этой сферы крайне важна, — сказала ведущий специалист сектора здоровья Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Эне Томберг. — Мы находимся в ситуации, когда победить эпидемию можно только совместными усилиями. Таллинн предложил помощь с проведением вакцинации — благодаря сотрудничеству с Министерством социальных дел, Департаментом здоровья и Больничной кассой вакцинация работников образования началась еще в середине февраля. Вакцину получили и работники попечительских домов. Теперь появилась возможность привить всех остальных работников первой линии социальной сферы”.

В столичных учреждениях работают свыше 1500 работников первой линии социальной сферы: социальные работники, работники по уходу, специалисты по защите детей, личные помощники и опорные лица. К ним добавляются и 2500 человек, ухаживающих за близкими. Вакцинация будет проходить в сотрудничестве с Tallinna Perearstikeskus OÜ, получившим накануне первые дозы вакцины. В течение двух дней вакцину получили около 410 социальных работников. В феврале началась вакцинация персонала столичных общеобразовательных школ — первую дозу вакцины Astra Zeneca к настоящему моменту получили свыше 2200 учителей и опорных работников.

Эне Томберг поблагодарила работников Таллиннского центра семейных врачей за быстрое реагирование и обратилась к горожанам с призывом: ”Мы сможем одолеть вирус лишь при условии, если что каждый из нас — люди, учреждения, предприятия, гражданские объединения — внесет в это свой вклад. Поэтому призываем носить маски, соблюдать дистанцию и по возможности вакцинироваться”.

Со следующей недели все районные управы начнут распределять медицинские маски среди многодетных семей и малообеспеченных родителей-одиночек. На основании получаемой от Департамента здоровья информации небольшие упаковки масок (10 шт.) и извещения будут поступать в почтовые ящики жильцов домов, где зафиксирована вспышка заболевания. В апреле город начнет распределять медицинские маски среди одиноких пенсионеров. Ориентировочно, в марте и апреле город выдаст горожанам 1,5-2 млн масок.