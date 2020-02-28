В Таллинне началась массовая проверка магазинов, торгующих электронными сигаретами

Например, вступившие в силу с 1 июля 2019 года требования Закона о табаке в пункте 1 части 3 параграфа 22 запрещают при розничной продаже табачных изделий или продукции, связанной с табачными изделиями, их видимую выкладку в торговом месте или демонстрацию их торговой марки.

Исключение сделано только для точек розничной торговли, которые специализируются на продаже табачных изделий и связанных с ними товаров. У них нет запрета на выставление товара на прилавок, но не разрешается, чтобы товар был виден снаружи магазина.

Исходя из требований закона, у местных самоуправлений есть право осуществлять государственный надзор по выполнению установленных требований на своей территории.

”Проверку торговых точек начали в ноябре прошлого года, — сообщила Марит Мяэпере, ведущий специалист Департамента предпринимательства. — Причиной послужило то, что в нескольких торговых центрах обнаружили, что продавцы электронных сигарет не соблюдают требования Закона о табаке — например, то, что вышеуказанные продукты не должны быть видны за пределами торговой точки”.

В рамках контроля крупнейшим розничным продавцам электронных сигарет разослали письма, в которых обратили внимание на изменившиеся требования Закона о табаке: точно так же, как в магазинах сигареты теперь скрыты от глаз покупателей, должны быть спрятаны и электронные сигареты.