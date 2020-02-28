28.02.2020, 14:10

В Таллинне началась массовая проверка магазинов, торгующих электронными сигаретами


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Meil on ohtlikud THC ja E-vitamiin e-vedelikes keelatud, aga must turg on laialdane ja seal liikuva kauba koostis kontrollimata.
Meil on ohtlikud THC ja E-vitamiin e-vedelikes keelatud, aga must turg on laialdane ja seal liikuva kauba koostis kontrollimata.Foto: Priit Simson

В ходе инспекции будет проверен ряд торговых точек. Основанием стали вступившие в силу 1 июля 2019 года поправки к Закону о табаке, которые ужесточили требования, предъявляемые к продаже табачных изделий и связанной с ними продукции.

Например, вступившие в силу с 1 июля 2019 года требования Закона о табаке в пункте 1 части 3 параграфа 22 запрещают при розничной продаже табачных изделий или продукции, связанной с табачными изделиями, их видимую выкладку в торговом месте или демонстрацию их торговой марки.

Исключение сделано только для точек розничной торговли, которые специализируются на продаже табачных изделий и связанных с ними товаров. У них нет запрета на выставление товара на прилавок, но не разрешается, чтобы товар был виден снаружи магазина.

Исходя из требований закона, у местных самоуправлений есть право осуществлять государственный надзор по выполнению установленных требований на своей территории.

”Проверку торговых точек начали в ноябре прошлого года, — сообщила Марит Мяэпере, ведущий специалист Департамента предпринимательства. — Причиной послужило то, что в нескольких торговых центрах обнаружили, что продавцы электронных сигарет не соблюдают требования Закона о табаке — например, то, что вышеуказанные продукты не должны быть видны за пределами торговой точки”.

В рамках контроля крупнейшим розничным продавцам электронных сигарет разослали письма, в которых обратили внимание на изменившиеся требования Закона о табаке: точно так же, как в магазинах сигареты теперь скрыты от глаз покупателей, должны быть спрятаны и электронные сигареты.

”На данный момент соответствие выкладки табака и табачных изделий новым требованиям проверено более чем в 20 торговых точках, — сказала Марит Мяэпере. — В ходе надзорного производства продавцам дали возможность для предоставления объяснений, а также предоставили время для исправления недочетов. Если торговцы не приведут выкладку товара в соответствие с требованиями Закона о табаке, их ждут предписания”.

Проверка продавцов электронных сигарет проводится совместно с Департаментом технадзора и защиты прав потребителя, который осуществляет контроль торговых точек за пределами Таллинна, а также проверяет соответствие рекламы табачных изделий установленным требованиям.

Исходя из положений Закона о табаке, электронные сигареты (а также их компоненты, в том числе капсулы-наполнители, резервуары или устройство без резервуара или наполнителя) считаются связанной с табачным производством продукцией, которая используется посредством вдыхания содержащих никотин паров.

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