В Таллиннe на улице Койду начнется ремонт

В субботу, 26 октября в Кесклинне начнется основательная реконструкция улицы Койду на участке от Палдиского шоссе до улицы Эндла.
”Сначала работы будут проходить на участке от Палдиского шоссе до улицы Адамсони. В середине декабря начнется замена труб водоснабжения и канализации на участке от улицы Луйзе до улицы Роопа. В январе аналогичные работы продолжатся на участке между улицами Роопа и Висмари, а в феврале на участке между улицами Висмари и Адамсони”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Кроме замены труб, планируется укрепить земляную основу дорогу, положить асфальт и создать приподнятые перекрестки для успокоения движения. На улице также появится парковка для велосипедов, будут обновлены освещение, зеленые зоны и городская мебель. Весной работы будут вестись практически всем участке улицы, которого коснется реконструкция. Работы осуществляет фирма YIT Eesti AS. Их планируется закончить к июню 2020 года.
”Во время строительных работ движение по улице будет затруднено. В нескольких местах оно будет направлено в объезд. Вывоз мусора будет обеспечен. Пешеходы смогут передвигаться по улице, а местные жители смогут в большинстве случаев подъехать к дому и на автомобиле. О дополнительных изменениях в движении будет своевременно сообщаться. Возможны непродолжительные периоды, когда местные жители не смогут проехать на свою парковку. Поэтому мы просим отнестись с пониманием и внимательно следить за временными знаками. Надеемся, что отремонтированная к лету дорога сможет компенсировать доставленные неудобства”, — добавил Свет.
Даже не успели встать: страшная смерть пассажиров SSJ-100
Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей
«Его буквально зарезали»: как оборвалась жизнь легенды кино
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы