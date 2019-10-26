В Таллиннe на улице Койду начался ремонт
Сегодня в Кесклинне начнется основательная реконструкция улицы Койду на участке от Палдиского шоссе до улицы Эндла.
Сегодня в Кесклинне начнется основательная реконструкция улицы Койду на участке от Палдиского шоссе до улицы Эндла.
”Сначала работы будут проходить на участке от Палдиского шоссе до улицы Адамсони. В середине декабря начнется замена труб водоснабжения и канализации на участке от улицы Луйзе до улицы Роопа. В январе аналогичные работы продолжатся на участке между улицами Роопа и Висмари, а в феврале на участке между улицами Висмари и Адамсони”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Кроме замены труб, планируется укрепить земляную основу дорогу, положить асфальт и создать приподнятые перекрестки для успокоения движения. На улице также появится парковка для велосипедов, будут обновлены освещение, зеленые зоны и городская мебель. Весной работы будут вестись практически всем участке улицы, которого коснется реконструкция.
Работы осуществляет фирма YIT Eesti AS. Их планируется закончить к июню 2020 года.
”Во время строительных работ движение по улице будет затруднено. В нескольких местах оно будет направлено в объезд. Вывоз мусора будет обеспечен. Пешеходы смогут передвигаться по улице, а местные жители смогут в большинстве случаев подъехать к дому и на автомобиле. О дополнительных изменениях в движении будет своевременно сообщаться. Возможны непродолжительные периоды, когда местные жители не смогут проехать на свою парковку. Поэтому мы просим отнестись с пониманием и внимательно следить за временными знаками. Надеемся, что отремонтированная к лету дорога сможет компенсировать доставленные неудобства”, — добавил Свет.
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