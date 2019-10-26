В Таллиннe на улице Койду начался ремонт

”Сначала работы будут проходить на участке от Палдиского шоссе до улицы Адамсони. В середине декабря начнется замена труб водоснабжения и канализации на участке от улицы Луйзе до улицы Роопа. В январе аналогичные работы продолжатся на участке между улицами Роопа и Висмари, а в феврале на участке между улицами Висмари и Адамсони”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Кроме замены труб, планируется укрепить земляную основу дорогу, положить асфальт и создать приподнятые перекрестки для успокоения движения. На улице также появится парковка для велосипедов, будут обновлены освещение, зеленые зоны и городская мебель. Весной работы будут вестись практически всем участке улицы, которого коснется реконструкция.

Работы осуществляет фирма YIT Eesti AS. Их планируется закончить к июню 2020 года.