В Таллинне на старом еврейском кладбище прошли археологические исследования

В рамках исследований на территории бывшего кладбища в разных местах были сделаны семь раскопов, чтобы собрать информацию о фундаменте на месте бывших ворот, часовни кладбища и склепа, а также уточнить территорию, на которой находились захоронения. Подробный отчет о результатах исследования будет обнародован на следующей неделе.

”Выяснилось, что фундамент ворот был частично разрушен из-за построенного в советское время на месте ворот здания. При этом, фундамент одного из самых значительных сооружений на старом еврейском кладбище — мавзолея Шаи Левиновича, сохранился очень хорошо и уходит глубоко в землю. А вот плитка, которой был выложен пол мавзолея, сильно пострадала. В ходе исследования были также зафиксированы места захоронений”, — отметил археолог Таллиннского департамента городского планирования Рагнар Нурк.

Предварительные археологические исследования на территории старого еврейского кладбища по заказу отдела защиты памятников старины Таллиннского департамента городского планирования провело НКО Arheoloogiakeskus под руководством Гурли Ведру. На основании результатов исследования, Управа района Кесклинн планирует привести в порядок территорию старого еврейского кладбища.