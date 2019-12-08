В Таллинне на Пярнуском шоссе временно изменена организация движения, в графике автобусов нарушения

Первый этап работ уже начался, он пройдет до 11 декабря, движение в это время будет осуществляться по дороге в направлении из города, а автобусная остановка "Нылваку" временно будет расположена на разделительной полосе.

Второй этап работ пройдет с 12 по 18 декабря, движение будет осуществляться по противоположной стороне дороги — в направлении центра города. Остановка "Силлаотса" по направлению из города будет расположена на островке безопасности, а автобусы линий 18 и 18А не будут делать остановку "Нылваку" по направлению из города, вместо этой остановки нужно будет использовать остановку "Силлаотса".

Временные остановки будут снабжены указателями.

В связи с осуществлением работ участникам движения при планировании пути следует запастись временем.

Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за неудобства.