08.12.2019, 08:10

В Таллинне на Пярнуском шоссе временно изменена организация движения, в графике автобусов нарушения


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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
TLT bussidFoto: Madis Veltman

В связи с заменой трубы, по которой течет речка Пяэскюла, на Пярнуском шоссе до 18 декабря изменена организация дорожного движения, в связи с этим могут возникнуть затруднения в соблюдении графиков движения автобусных линий номер 10, 14, 18, 18А и 27.

Первый этап работ уже начался, он пройдет до 11 декабря, движение в это время будет осуществляться по дороге в направлении из города, а автобусная остановка "Нылваку" временно будет расположена на разделительной полосе.

Второй этап работ пройдет с 12 по 18 декабря, движение будет осуществляться по противоположной стороне дороги — в направлении центра города. Остановка "Силлаотса" по направлению из города будет расположена на островке безопасности, а автобусы линий 18 и 18А не будут делать остановку "Нылваку" по направлению из города, вместо этой остановки нужно будет использовать остановку "Силлаотса".

Временные остановки будут снабжены указателями.

В связи с осуществлением работ участникам движения при планировании пути следует запастись временем.

Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за неудобства.

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