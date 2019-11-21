21.11.2019, 07:15

В Таллинне на общегородской конференции обсудят проблемы и риски, с которыми сталкиваются дети


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Viltpiiatsid, harilikud pliiatsid, kustukummid, pliiatsiteritajad-test
Viltpiiatsid, harilikud pliiatsid, kustukummid, pliiatsiteritajad-testFoto: Tiit Blaat

В следующий вторник, 26 ноября, Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения проведет в конференц-центре гостиницы ”Виру” общегородскую конференцию ”Безопасный Таллинн Х”, которая на этот раз будет сосредоточена на темах, связанных с детьми.

Вице-мэр Бетина Бешкина рассказала, что юбилейная конференция посвящена нашему самому большому достоянию — детям. ”Несмотря на то, что детьми никогда не дорожили так сильно, как сейчас, в наше время они подвергаются опасности больше, чем когда-либо, — отметила Бешкина. — Обеспечение и поддержание благополучия детей — очень важная для Таллинна тема. Например, в департаменте по делам молодежи и спорта вместо прежних пяти работают девять мобильных молодежных работников, в чьи задачи входит установление доверительного контакта с молодежью, поддержка подростков, их мотивирование и направление. В сфере социального обеспечения мы из года в год увеличиваем число специалистов по защите детей — если 12 лет назад в городе их было 12, то сегодня их уже около 70”.

Во всех районах города образованы комиссии по защите детей, задача которых — консультировать и поддерживать сотрудников отделов социального обеспечения при районных управах в решении сложных случаев. К работе комиссий привлечены специалисты различных сфер, чтобы можно было применить для оказания помощи молодежи различные меры. Кроме того, в будущем году в городе вновь будет организован детский и семейный круглый стол, в рамках которого будут обсуждаться проблемы, на которые город должен обратить больше внимания, чтобы поспособствовать благополучию детей.

”Убеждена, что во благо детей послужат также запланированные городом ограничения продажи алкоголя, — подчеркнула вице-мэр. — Злоупотребление алкоголем влечет за собой негативные последствия не только для пьющего человека, проблема охватывает и его близких, а в результате — все общество. К сожалению, это очень сильно затрагивает детей. Исследования подтверждают, что лишь половина 15-16-летних подростков не употребляют алкоголь, и все больше тех, кто напивается”.

На конференции будет дан обзор проведенного среди 15-16-летних школьников исследования, которое осуществил департамент социальной помощи и здравоохранения в сотрудничестве с целевым учреждением SA Tallinna Koolitervishoid, занимающимся здоровьем школьников. Результаты исследования показывают, что у наших детей много проблем, таких как травля, семейное насилие, зависимости от различных веществ и социальных сетей и многие другие.

Выступят специалисты из университетов, министерств, Пыхьяской префектуры департамента полиции и погранохраны, Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта, клинический психолог Центра детского душевного здоровья Таллиннской детской больницы и представитель центра семейных врачей.

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