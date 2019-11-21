В Таллинне на общегородской конференции обсудят проблемы и риски, с которыми сталкиваются дети

”Убеждена, что во благо детей послужат также запланированные городом ограничения продажи алкоголя, — подчеркнула вице-мэр. — Злоупотребление алкоголем влечет за собой негативные последствия не только для пьющего человека, проблема охватывает и его близких, а в результате — все общество. К сожалению, это очень сильно затрагивает детей. Исследования подтверждают, что лишь половина 15-16-летних подростков не употребляют алкоголь, и все больше тех, кто напивается”.
На конференции будет дан обзор проведенного среди 15-16-летних школьников исследования, которое осуществил департамент социальной помощи и здравоохранения в сотрудничестве с целевым учреждением SA Tallinna Koolitervishoid, занимающимся здоровьем школьников. Результаты исследования показывают, что у наших детей много проблем, таких как травля, семейное насилие, зависимости от различных веществ и социальных сетей и многие другие.
Выступят специалисты из университетов, министерств, Пыхьяской префектуры департамента полиции и погранохраны, Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта, клинический психолог Центра детского душевного здоровья Таллиннской детской больницы и представитель центра семейных врачей.
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Где живут внуки Горбачёва и Ельцина?
Реакция Соловьёва на неожиданную смерть Исаева