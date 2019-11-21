В Таллинне на общегородской конференции обсудят проблемы и риски, с которыми сталкиваются дети

Вице-мэр Бетина Бешкина рассказала, что юбилейная конференция посвящена нашему самому большому достоянию — детям. ”Несмотря на то, что детьми никогда не дорожили так сильно, как сейчас, в наше время они подвергаются опасности больше, чем когда-либо, — отметила Бешкина. — Обеспечение и поддержание благополучия детей — очень важная для Таллинна тема. Например, в департаменте по делам молодежи и спорта вместо прежних пяти работают девять мобильных молодежных работников, в чьи задачи входит установление доверительного контакта с молодежью, поддержка подростков, их мотивирование и направление. В сфере социального обеспечения мы из года в год увеличиваем число специалистов по защите детей — если 12 лет назад в городе их было 12, то сегодня их уже около 70”.

Во всех районах города образованы комиссии по защите детей, задача которых — консультировать и поддерживать сотрудников отделов социального обеспечения при районных управах в решении сложных случаев. К работе комиссий привлечены специалисты различных сфер, чтобы можно было применить для оказания помощи молодежи различные меры. Кроме того, в будущем году в городе вновь будет организован детский и семейный круглый стол, в рамках которого будут обсуждаться проблемы, на которые город должен обратить больше внимания, чтобы поспособствовать благополучию детей.