В Таллинне может появиться площадь Бориса Немцова

Одну из улиц или площадей Таллинна в будущем могут назвать в честь российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве 4 года назад.
С таким предложением накануне выступила оппозиционная фракция Партии реформ в Таллиннском городском собрании, пишет rus.err.ee.
По словам члена фракции Ээрика-Нийлеса Кросса, Немцов был большим другом Эстонии и строителем мостов между двумя странами.
Реформисты считают, что в честь Немцова можно было бы назвать площадь у Музея марципана и кафе Maiasmokk в Старом городе — неподалеку от посольства РФ, но предлагают столичной мэрии рассмотреть и другие альтернативы.
Как рассказал Кросс, подобная практика наблюдается в городах по всему миру.