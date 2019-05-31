31.05.2019, 13:16

В Таллинне может появиться площадь Бориса Немцова

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rus.delfi.ee
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В Таллинне может появиться площадь Бориса Немцова
Foto: Elena Ignatyeva, AP

Одну из улиц или площадей Таллинна в будущем могут назвать в честь российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве 4 года назад.

С таким предложением накануне выступила оппозиционная фракция Партии реформ в Таллиннском городском собрании, пишет rus.err.ee.

По словам члена фракции Ээрика-Нийлеса Кросса, Немцов был большим другом Эстонии и строителем мостов между двумя странами.

Реформисты считают, что в честь Немцова можно было бы назвать площадь у Музея марципана и кафе Maiasmokk в Старом городе — неподалеку от посольства РФ, но предлагают столичной мэрии рассмотреть и другие альтернативы.

Как рассказал Кросс, подобная практика наблюдается в городах по всему миру.

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