28.06.2019, 11:10

В Таллинне может появиться памятник ”отцу индийской нации” Махатме Ганди?

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rus.delfi.ee
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В Таллинне может появиться памятник ”отцу индийской нации” Махатме Ганди?
AFP

Посол Индии в Эстонии выступил с предложением установить в Таллинне памятник борцу за независимость Индии и ”отцу нации” Махатме Ганди.

Советник мэра Прийт Симсон сказал Delfi, что идея была озвучена еще в прошлом году.

”Мы понимаем, насколько важен Ганди для наших индийских партнеров, но это предложение ставит нас в затруднительное положение”, — отметил он. Симсон отметил, что, во-первых, в центре Таллинна нелегко найти место, а, во-вторых, как правило, в городском пространстве все же увековечиваются люди местные и непосредственно связанные с городом.

”Мы обсуждали этот вопрос, но на данный момент Таллинн не предпринимал никаких шагов в этом направлении”, — добавил Симсон.

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