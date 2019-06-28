В Таллинне может появиться памятник ”отцу индийской нации” Махатме Ганди?

Посол Индии в Эстонии выступил с предложением установить в Таллинне памятник борцу за независимость Индии и ”отцу нации” Махатме Ганди.
Советник мэра Прийт Симсон сказал Delfi, что идея была озвучена еще в прошлом году.
”Мы понимаем, насколько важен Ганди для наших индийских партнеров, но это предложение ставит нас в затруднительное положение”, — отметил он. Симсон отметил, что, во-первых, в центре Таллинна нелегко найти место, а, во-вторых, как правило, в городском пространстве все же увековечиваются люди местные и непосредственно связанные с городом.
”Мы обсуждали этот вопрос, но на данный момент Таллинн не предпринимал никаких шагов в этом направлении”, — добавил Симсон.
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