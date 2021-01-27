В Таллинне могут вновь открыться кинотеатры и театры, считает министр культуры

"Эти возможности были нам представлены, и мы верим, что найдем решение", — передает RusERR слова Отт, сказанные в утренней программе ETV "Terevisioon".

Министр культуры не дала прямого ответа на вопрос, можно ли будет с понедельника сходить в театр или кинотеатр Таллинна, однако напомнила, что риск заражения коронавирусом остается высоким.

"Локальные правила были крайне необходимы, они сработали очень хорошо. Однако унификация необязательно означает более строгие или мягкие правила. Мы, вероятно, сойдемся где-то посередине", — сказала вчера профессор вирусологии Ирья Лутсар.

По словам Лутсар, вирус не распространяется стремительно в ресторанах, где соблюдают правило рассредоточения людей и не проводят празднования: "В местах, где люди находятся вместе, кричат, поют, еще и употребляют при этом алкоголь, возникает много вспышек".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!