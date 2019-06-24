В Таллинне люди с особыми потребностями смогут бесплатно пользоваться такси, на это выделено 1,5 млн евро

В 2016 году в силу вступил новый закон о социальной опеке, который накладывает на местные самоуправления обязанность оценки степени потребности в помощи. Согласно установленному законом порядку оказания услуги социального транспорта, отдел соцобеспечения районной управы оценивает реальную потребность в помощи и определяет необходимость в услуге.

Услуга такси предлагается людям с глубоким нарушением зрительной функции, а также людям с тяжелым или глубоким нарушением функции опорно-двигательного аппарата, которые для передвижения вне дома пользуются креслом-коляской или опорной рамой.

Помимо количества бесплатных поездок при использовании услуги по единичной транспортной перевозке проект устанавливает предельное количество частично платных поездок и ставку самофинансирования.

Как сообщила вице-мэр Бетина Бешкина, город намерен изменить ставки использования услуги социального транспорта, чтобы улучшить доступность транспортных услуг для людей с недостатками здоровья, сделать их более удобными, а также расширить возможности для их получения.

«Таллинн покроет из бюджета те расходы, которые возникли в результате изменения порядка оказания услуги социального транспорта в части использования транспорта, приспособленного к перевозке вспомогательных средств передвижения, - отметила Бешкина. – Вне зависимости от того, использует ли человек с ограниченными возможностями вышеупомянутый вид транспорта или обычную машину, будет применяться единый лимит как для оплаты из средств городского бюджета, как так и для самофинансирования. При использовании услуги такси в течение календарного месяца из городского бюджета будет оплачиваться 190 евро в расчете на одного пользователя, а самофинансирование будет составлять одну четверть от стоимости каждой оказанной услуги».