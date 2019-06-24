В Таллинне люди с особыми потребностями смогут бесплатно пользоваться такси, на это выделено 1,5 млн евро

С 1 июля в качестве партнера Таллинна по оказанию услуги такси работу продолжит АО Tulika Takso, которое выиграло соответствующий государственный тендер, в результате чего город заключил с ними договор об оказании услуги такси до 30 июня 2024 года. Начиная с октября этого года парк Tulika Takso пополнится новыми приспособленными машинами, что позволит повысить качество оказания услуг.
Осознавая высокую потребность в услуге, Таллинн увеличит объемы доступных перевозок во втором полугодии, т.е. с 1 июля по 31 декабря. «Мы пришли к решению увеличить объемы услуги по единичной транспортной перевозке, чтобы ей могли воспользоваться и те нуждающиеся, которые не могут в рамках проекта пользоваться услугой такси, - объяснила Бешкина. – Во втором полугодии каждый нуждающийся сможет воспользоваться в Таллинне шестью бесплатными поездками в течение полугода, причем пользователь услуги сам сможет выбрать, распределит ли он эти поездки равномерно или использует в течение одного месяца. Таким образом количество бесплатных поездок в сравнении с прошлым годом возрастет с 10 до 12 в год. С 1 июля, в качестве новой возможности, мы предлагаем пользователям услуги по единичной транспортной перевозке четыре частично платные поездки в течение месяца. Таким образом, во втором полугодии их объем составит 24 поездки, за каждую из которой пользователь услуги будет платить 2 евро в качестве самофинансирования».
В отличие от бесплатных поездок, четыре частично платных поездки необходимо использовать в текущем месяце, неиспользованные поездки перенести на последующие месяцы возможности нет. Услугу по единичной транспортной перевозке следует заказывать заранее – не менее чем за пять рабочих дней до поездки.
При использовании услуги по единичной транспортной поездке из Таллинна в любую другую точку Эстонии и обратно, устанавливается предел в две частично платных поездки на одного пользователя в полугодие, при этом самофинансирование составит 13 центов за километр.
В городском бюджете в этому году на услугу социального транспорта выделены 1 529 420 евро.
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника
«Воскресший» Цапок оказался не простым человеком
Навка и Тарасова разругались в прямом эфире «Ледникового периода»
Кабаева впервые раскрыла семейные тайны