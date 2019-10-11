В Таллинне культурная жизнь активнее, чем в Риге и Хельсинки

Мы опережаем соседей по количеству музеев, картинных галерей, кинотеатров и театров. По числу рабочих мест в творческом секторе экономики мы чуть уступаем Хельсинки, а Рига опережает нас по созданию рабочих мест в этом секторе.

Мониторинг показал, что в этом отношении наиболее благополучно обстоят дела в Северной Европе. Правда, по активности культурной жизни она чуть уступает Западной, но опережает Южную. Что касается городов, то исследовались три основные сферы — активность культурной жизни, творческая сфера экономики и благоприятная среда.

По активности культурной жизни Таллинн среди трех столиц на первом месте с 32,7 пункта, за ним следуют Хельсинки (31,6) и Рига (19,5). Активность культурной жизни, в свою очередь, делится на два подраздела: инфаструктура и участие в культурной жизни, и по обоим показателям Таллинн опережает соседей. В части участия в культурной жизни Таллинн лидирует по числу ночевок туристов, посещений кинотеатров. Хельсинки нас опережает по числу посещений музеев и удовлетворенности инфраструктурой.

По созданию рабочих мест в творческой сфере экономики резко вырвалась вперед Рига, набравшая максимальные 100 пунктов. Таллинн на втором месте с 38,4 пункта. У Хельсинки — 16,1 пункта.

В том, что касается среды, впереди Хельсинки, опережающий Таллинн и Ригу.