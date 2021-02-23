В Таллинне из-за гололедицы такси резко подняли тариф: из центра до Ласнамяэ 14 евро!

Cегодня в Таллинне ледяной дождь, из-за которого дорожные условия существенно ухудшились, несмотря на противогололедную обработку дорог. Условия могут быстро меняться, поэтому на дорогах нужно быть особенно внимательными.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Врач убивал пациентов с КОВИД, чтобы освободить место в больнице
Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель зимой?
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов
Шварценеггер прокомментировал смерть Юрия Власова