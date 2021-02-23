В Таллинне из-за гололедицы такси резко подняли тариф: из центра до Ласнамяэ 14 евро!

Так, например, от бизнес-центра Pro Kapital (Нарвское шоссе, 13) до ласнамяэской Maxima XX (Лаагна теэ, 80) поездка на Yandex.Taxi будет стоить 11,30 евро.

На Bolt 11,50 евро (время ожидания 1 минута), а с базовым тарифом и временем ожидания 9 минут - 14,10.

Скриншот

Скриншот books.google.ee

Cегодня в Таллинне ледяной дождь, из-за которого дорожные условия существенно ухудшились, несмотря на противогололедную обработку дорог. Условия могут быстро меняться, поэтому на дорогах нужно быть особенно внимательными.

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