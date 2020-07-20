20.07.2020, 17:28
В Таллинне из-за дождя такси резко подняли тариф: из центра до Ласнамяэ 12 евро!
Около 17:00 погода в Таллинне резко изменилась - налетел шквальный ветер с дождем. В Ласнамяэ шел град. В связи с этим таксоплатформы резко подняли цены.
Так, например, от редакции Delfi (Нарвское шоссе, 13) до ласнамяэской Maxima XXX (Линнамяэ теэ, 57) поездка на Yandex.Taxi будет стоить 11,50 евро.
На Bolt 12,30 евро.
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