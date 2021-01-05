В Таллинне используется производящее солнечную энергию дорожное покрытие

В рамках проекта было установлено дорожное покрытие возле нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного на улице Рая неподалеку от здания Mektory, адаптивное освещение новой пешеходно-велосипедной дорожки на улице Рая, а также решение парковки для самокатов возле научного городка ”Технопол”. На улице Мяэпеалзе возле ”Технопол” и на ул. Эхитаяте около главного здания Таллиннского технического университета установлено освещение зоны ожидания общественного транспорта. На перекрестке Рая-Мяэпеалзе в пешеходной зоне установлена подсветка, а на Пирита теэ возле Певческого поля — освещение в месте пересечения пешеходной и велодорожки. ”Умное” дорожное покрытие установлено на территории свыше 250 квадратных метров.

”Наряду с производством солнечной энергии, все эти зоны выполняют и вспомогательные функции регулирования дорожного движения, повышая безопасность на пешеходных переходах. К примеру, установленное на пешеходном переходе ”умное” дорожное покрытие дублирует сигналы светофора. Эти устройства имеют свойство растапливать снег и лед, что позволяет бороться с гололедицей, — пояснил вице-мэр Калле Кландорф. — ”Умные” покрытия — один из важнейших компонентов дорог смарт-города будущего. Проект поддерживает цели Таллинна стать зеленой столицей и городом инноваций. Поскольку в условиях северных стран этот проект является уникальным, технология обладает высоким экспортным потенциалом. Однако и эстонские предприятия теперь могут предлагать решения для пешеходно-велосипедных дорожек, велопарковок, а владельцам частных домов — современные решения дорожной инфраструктуры”.

Пешеходно-велосипедная дорожка и парковка для самокатов являются пилотными проектами, которые предваряют разработку автономных технологических решений в регионах, где отсутствует электросеть, а прокладка кабеля может стать чрезмерно затратной. Согласно подсчетам, новые решения за год смогут произвести больше электроэнергии, нежели потратить. Подробный обзор будет дан по истечении двухлетнего тестового периода. Поскольку летом в Эстонии наблюдается переизбыток, а зимой — недостаток освещения, а энергосберегающие аккумуляторные технологии все еще находятся на стадии развития, на первых порах электроэнергия будет накапливаться в сети.