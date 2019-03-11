В Таллинне идет ремонт дорог: устранением опасных выбоин круглосуточно занимаются шесть бригад рабочих

С начала января предприятие Tallinna Teede AS отремонтировало около 12 000 м2 дорожного покрытия (приблизительно 5500 выбоин), израсходовав на это 2200 тонн горячей асфальтовой смеси, сообщает Раэпресс.
Сейчас устранением опасных выбоин круглосуточно занимаются шесть бригад рабочих (3 днем и 3 ночью), кроме того, еще одна бригада направлена на ремонт брусчатки Старого города. В связи с тем, что в последнее время обильные снегопады сменялись оттепелью, еще одна бригада ежедневно занимается ликвидацией скопления сточных вод, как пояснил исполняющий обязанности руководителя коммунального департамента Тармо Сульг.
В зимний период за состоянием улиц Таллинна ежедневно наблюдают инспекторы, ремонт дорожного покрытия осуществляется только горячей асфальтовой смесью. До наступления весенней погоды и запуска асфальтовых заводов в приоритетном порядке проводится ремонт дорог на основных улицах и дорогах, по которым проходят маршруты общественного транспорта — устраняются глубокие ямы, которые могут привести к возникновению аварий.