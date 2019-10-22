В Таллинне и Нарве состоятся семинары, где расскажут, как стать популярным ютубером и изменить мир

"Участники семинаров обсудят на конкретных примерах, как в современном информационном обществе меняются средства коммуникации и влияния, а также, как при помощи минимальных средств, доступных простому пользователю, создать себе эффектный коммуникационный образ и привлечь позитивное внимание своим идеям", — рассказал об идее проекта организатор семинаров Максим Попов.

Семинары, проводимые при поддержке проекта Фонда Интеграции, финансируемого Европейским социальным фондом, ставят целью увеличить медиа-грамотность молодёжи, научить создавать собственный интересный контент и влиять таким образом на происходящие в обществе процессы.

"Почти каждый человек в современном мире имеет аккаунт в социальных сетях или следит за страницами интересных ему пользователей. Это повлияло не только на общение и отношения между людьми, но и вызвало революцию в сфере коммуникации: подросток, откровенно рассказывающий на собственном канале о жизни и своём отношении к миру, может вызвать большее доверие у аудитории, чем профессиональный ведущий программы на телевидении. Снимающий на телефон в своей комнате тематические обзоры молодой инфлюенсер собирает больше доходов от рекламы, чем коммерческий телеканал. А записывающий регулярные стримы любитель становится в одночасье лидером общественного мнения, к которому прислушиваются десятки тысяч последователей", — добавил Максим Попов.