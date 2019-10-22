22.10.2019, 20:01

В Таллинне и Нарве состоятся семинары, где расскажут, как стать популярным ютубером и изменить мир


rus.delfi.ee
EST
Arvuti ja Internet
Arvuti ja InternetFoto: Argo Ingver

”Открытая Республика” совместно с Фондом Интеграции приглашают на молодёжные медиа-семинары в Таллинне и Нарве, посвящённые современным средствам коммуникации: ”Почему даже бухгалтеру нужен YouTube-канал?”.

"Участники семинаров обсудят на конкретных примерах, как в современном информационном обществе меняются средства коммуникации и влияния, а также, как при помощи минимальных средств, доступных простому пользователю, создать себе эффектный коммуникационный образ и привлечь позитивное внимание своим идеям", — рассказал об идее проекта организатор семинаров Максим Попов.

Семинары, проводимые при поддержке проекта Фонда Интеграции, финансируемого Европейским социальным фондом, ставят целью увеличить медиа-грамотность молодёжи, научить создавать собственный интересный контент и влиять таким образом на происходящие в обществе процессы.

"Почти каждый человек в современном мире имеет аккаунт в социальных сетях или следит за страницами интересных ему пользователей. Это повлияло не только на общение и отношения между людьми, но и вызвало революцию в сфере коммуникации: подросток, откровенно рассказывающий на собственном канале о жизни и своём отношении к миру, может вызвать большее доверие у аудитории, чем профессиональный ведущий программы на телевидении. Снимающий на телефон в своей комнате тематические обзоры молодой инфлюенсер собирает больше доходов от рекламы, чем коммерческий телеканал. А записывающий регулярные стримы любитель становится в одночасье лидером общественного мнения, к которому прислушиваются десятки тысяч последователей", — добавил Максим Попов.

Семинары пройдут:
30 октября в 12:00 в Таллинне (Tallinna Keskraamatukogu, Estonia pst 8)
8 ноября в 12:00 в Нарве (Narva Keskraamatukogu, Malmi 8)

Темы семинара:
Как при помощи мобильного телефона создать видео, которое могло бы
попасть на CNN?
Как сделать из своего канала на Youtube конкурента национальному
телерадиовещанию?
Как стать популярным ютубером и своими видео изменить мир?
Из чего состоит успешная социальная кампания?
Каким образом новые медиа могут изменить представления людей и
преобразить общество?

Для участия в семинаре приглашается молодёжь начиная с 17 лет.

Участие в семинаре бесплатно, количество мест ограничено (50 в каждом городе). Регистрация: http://reg.or.ee

Мероприятие проходит в рамках подпроекта Фонда Интеграции ”Сотрудничество в сфере интеграции” проекта Европейского социального фонда ”Меры поддержки интеграции общества Эстонии”.

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