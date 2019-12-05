В Таллинне и Ида-Вирумаа пять человек заболели дизентерией
В Таллинне и Ида-Вирумаа дизентерией заболели пять человек в возрасте 15-72 лет, входящие в одну семью.
В Таллинне и Ида-Вирумаа дизентерией заболели пять человек в возрасте 15-72 лет, входящие в одну семью.
Первоначальный источник заражения неизвестен.
У первого заболевшего симптомы проявились в конце октября. В течение месяца через зараженные предметы заразились остальные члены семьи.
По словам советника Департамента здоровья Ирины Доценко, заболеть дизентерией можно, например, при несоблюдении требований пищевой гигиены (грязные руки, немытые овощи-фрукты).
Как правило, болезнь распространена в развивающихся странах. В развитые страны ее нередко привозят туристы.
Обычно шигеллез протекает довольно легко. Клиническая картина осложнена, если возбудителем болезни становится бактерия Shigella dysenteriae. В этом случае все резко начинается с высокой температуры и болей в животе, после чего возникает сначала обычный, затем — кровавый понос.
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