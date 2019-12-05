05.12.2019, 07:19

В Таллинне и Ида-Вирумаа пять человек заболели дизентерией

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Enamasti satub haigustekitaja läbi määrdunud käte salatitesse, valmistoit, toore puu- ja köögivilja peale ning vette.Foto: Andres Putting

В Таллинне и Ида-Вирумаа дизентерией заболели пять человек в возрасте 15-72 лет, входящие в одну семью.

Первоначальный источник заражения неизвестен.

У первого заболевшего симптомы проявились в конце октября. В течение месяца через зараженные предметы заразились остальные члены семьи.

По словам советника Департамента здоровья Ирины Доценко, заболеть дизентерией можно, например, при несоблюдении требований пищевой гигиены (грязные руки, немытые овощи-фрукты).

Как правило, болезнь распространена в развивающихся странах. В развитые страны ее нередко привозят туристы.

Обычно шигеллез протекает довольно легко. Клиническая картина осложнена, если возбудителем болезни становится бактерия Shigella dysenteriae. В этом случае все резко начинается с высокой температуры и болей в животе, после чего возникает сначала обычный, затем — кровавый понос.

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