В Таллинне готовятся к собственному производству автобусов

В целом, как признается технический директор TLT Андрей Гришкун, построить автобус несложно, это своего рода конструктор, основная проблема кроется в проекте, ведь сначала автобус нужно спроектировать.

"Мы будем привлекать TalTech и Таллиннскую высшую техническую школу к созданию проекта автобуса, где нужна реальная идея и мысль для того, чтобы построить его с нуля. Сейчас во всем мире развиваются автобусы на электроходу, мы движемся в том же направлении. Поэтому, если мы начнем запускать производство автобусов, то именно с внедрением принципов электротранспорта", - сказал Гришкун.

Но пока все это - только планы, подробнее о которых можно узнать на видео.