В Таллинне готовится предварительный проект новой трамвайной линии

Таллинн и Министерство экономики и коммуникаций заключат договор о сотрудничестве для составления и финансирования предварительного проекта трамвайной линии из Таллиннского Старого порта к пассажирскому терминалу Rail Baltic в Юлемисте, сообщает Раэпресс.
Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф заверил, что министерство заинтересовано в том, чтобы будущий терминал Rail Baltic в Юлемисте, Таллиннский аэропорт и Таллиннский Старый порт соединялись удобным и быстрым трамвайным сообщением. "Согласно планам предварительного проекта, новый участок трамвайных путей соединит Юлемисте и Ванасадам так, чтобы его можно было подсоединить к имеющимся путям на перекрестке улицы Лийвалайа и Тартуского шоссе или севернее от него, также будет уточняться соответствие запланированного решения существующему в действительности положению, — пояснил вице-мэр Калле Кландорф. — Взвесим также возможность соединения будущей трамвайной линии с путями, ведущими к Балтийскому вокзалу и району Копли".
Вклад министерства в составление предварительного проекта — до 390 000 евро, предусмотренные из бюджетных средств проекта Rail Baltic (в т.ч. европейские средства и государственное самофинансирование). Объем вклада Таллинна в составление предварительного проекта выяснится после уточнения маршрута пути, а также после выяснения результатов конкурса госпоставок. Работы и выплаты заказчику необходимо осуществить не позднее 31 декабря 2020 года.
Конкурс госпоставок проводит Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Департамент также согласует исходные документы с Таллиннским департаментом транспорта и Таллиннским департаментом городского планирования.
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