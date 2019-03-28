28.03.2019, 09:42
В Таллинне еще на одной улице начинается ремонт, движение транспорта будет перекрыто(2)
С понедельника, 8 апреля, начнется реконструкция участка улицы Хийу-Сууртюки между улицами Вяэна и Харку длиной в 225 метров.
С понедельника, 8 апреля, начнется реконструкция участка улицы Хийу-Сууртюки между улицами Вяэна и Харку длиной в 225 метров.
Основная цель реконструкции — улучшить условия передвижения пешеходов и велосипедистов. Реконструкции подвергнутся также проезжая часть, ливневая канализация, водопроводные и канализационные трассы, озеленение, освещение, по обе стороны улицы появится тротуар. Договорная стоимость работ — 360 тысяч евро, срок их завершения — 15 июля.
На время работ движение транспорта по улице будет перекрыто, исключение будет делаться для транспортных средств местных жителей.
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