В Таллинне еще на одной улице начинается ремонт, движение транспорта будет перекрыто

Основная цель реконструкции — улучшить условия передвижения пешеходов и велосипедистов. Реконструкции подвергнутся также проезжая часть, ливневая канализация, водопроводные и канализационные трассы, озеленение, освещение, по обе стороны улицы появится тротуар. Договорная стоимость работ — 360 тысяч евро, срок их завершения — 15 июля.

На время работ движение транспорта по улице будет перекрыто, исключение будет делаться для транспортных средств местных жителей.