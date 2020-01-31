В Таллинне двое туристов из Китая доставлены в больницу с подозрением на коронавирус

Туристов доставили в больницу и взяли у них анализы. Пробы были отправлены в Швецию, поскольку в Эстонии для проведения анализа на коронавирус еще не все готово.

Департамент уже связался с людьми, которые находятся в отеле, и проинструктировал их относительно того, какие меры профилактики им следует предпринять. С каким количеством людей туристы имели контакт, пока неясно.

Как мы писали ранее со ссылкой на Интерфакс, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания, и назвал их "новым стандартом действий для таких ситуаций". По словам Гебрейесуса, у китайских властей есть все необходимое, чтобы справиться со вспышкой нового коронавируса, однако предсказать последствия попадания вируса в страны с менее развитой системой здравоохранения ВОЗ не может.