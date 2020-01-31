В Таллинне двое туристов из Китая были доставлены в больницу с подозрением на коронавирус. Опасения не подтвердились

Департамент здоровья подтвердил, что двое туристов из Китая были доставлены из таллиннского отеля Schlössle в больницу с подозрением на коронавирус. И хотя результаты анализов будут готовы только на выходных, по заверению департамента, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что коронавируса у данных туристов нет.
Представитель отеля сказал Delfi, что молодая пара из Китая, мужчина и женщина 20 с лишним лет, прибыли в отель несколько дней назад. Из какой именно они провинции, он не знает. Сегодня утром они почувствовали себя плохо. Персонал отеля сообщил об этом Департаменту здоровья, который решил госпитализировать туристов для проверки. По словам представителя отеля, симптомов коронавируса у них не было, поэтому, по его мнению, причин для паники нет.
В больнице у китайцев взяли анализы. Пробы были отправлены в Швецию, поскольку в Эстонии для проведения анализа на коронавирус еще не все готово.
В департаменте сказали, что туристов доставили в инфекционную клинику Мериметса незадолго до полудня. На получение результатов уйдет 24-48 часов.
В 13:35 отель сообщил Delfi, что туристы вернулись из больницы. Как утверждает департамент, нет никаких оснований полагать, что они заражены коронавирусом. Симптомы у них отсутствуют. Также у них не было контактов с людьми, которые могли бы быть больны.
До этого департамент связался с людьми, которые находятся в отеле, и проинструктировал их относительно того, какие меры профилактики им следует предпринять.
Как мы писали ранее со ссылкой на Интерфакс, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания, и назвал их "новым стандартом действий для таких ситуаций". По словам Гебрейесуса, у китайских властей есть все необходимое, чтобы справиться со вспышкой нового коронавируса, однако предсказать последствия попадания вируса в страны с менее развитой системой здравоохранения ВОЗ не может.
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