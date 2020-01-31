В Таллинне двое туристов из Китая были доставлены в больницу с подозрением на коронавирус. Опасения не подтвердились

Представитель отеля сказал Delfi, что молодая пара из Китая, мужчина и женщина 20 с лишним лет, прибыли в отель несколько дней назад. Из какой именно они провинции, он не знает. Сегодня утром они почувствовали себя плохо. Персонал отеля сообщил об этом Департаменту здоровья, который решил госпитализировать туристов для проверки. По словам представителя отеля, симптомов коронавируса у них не было, поэтому, по его мнению, причин для паники нет.

В больнице у китайцев взяли анализы. Пробы были отправлены в Швецию, поскольку в Эстонии для проведения анализа на коронавирус еще не все готово.

В департаменте сказали, что туристов доставили в инфекционную клинику Мериметса незадолго до полудня. На получение результатов уйдет 24-48 часов.

В 13:35 отель сообщил Delfi, что туристы вернулись из больницы. Как утверждает департамент, нет никаких оснований полагать, что они заражены коронавирусом. Симптомы у них отсутствуют. Также у них не было контактов с людьми, которые могли бы быть больны.

До этого департамент связался с людьми, которые находятся в отеле, и проинструктировал их относительно того, какие меры профилактики им следует предпринять.

Foto: Henri-Kristian Kirsip



Как мы писали ранее со ссылкой на Интерфакс, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.