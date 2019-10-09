В Таллинне две автобусные линии временно направят в объезд

Автобусы линии 3 будут совершать объезд в сторону Рандла по маршруту: улицы Тёэстузе, Вольта, Копли, Эрика и Тёэстузе, а в сторону Веэренни: улицы Тёэстузе, Эрика, Копли. Вольта и Тёэстузе с остановкой Эрика на улице Эрика и с отменой в обоих направлениях остановки Вольта на улице Тёэстузе.

Автобусы линии 73 направляются в объезд при движении в сторону улицы Тёэстузе по улицам Каларанна, Тёэстузе, Вольта, Копли, Эрика и Тёэстузе с временной остановкой Мийнисадама на улице Каларанна (до перекрестка с улицей Тёэстузе), а в направлении к Веэренни — по улциам Тёэстузе, Эрика, Копли, Вольта, Тёэстузе и Каларанна с остановками Эрика на одноименной улице и в обоих направлениях — Вольта на улице Тёэстузе.

В связи с объездами возможны отклонения в движении автобусов от расписания, за что заранее приносятся извинения!