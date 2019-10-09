В Таллинне две автобусные линии временно направят в объезд
В связи с закрытием для проведения работ железнодорожного переезда на улице Тёэстузе 14, 15 и 16 октября с 19 часов и до конца рабочего дня автобусы линий 3 и 73 пойдут в объезд.
В связи с закрытием для проведения работ железнодорожного переезда на улице Тёэстузе 14, 15 и 16 октября с 19 часов и до конца рабочего дня автобусы линий 3 и 73 пойдут в объезд.
Автобусы линии 3 будут совершать объезд в сторону Рандла по маршруту: улицы Тёэстузе, Вольта, Копли, Эрика и Тёэстузе, а в сторону Веэренни: улицы Тёэстузе, Эрика, Копли. Вольта и Тёэстузе с остановкой Эрика на улице Эрика и с отменой в обоих направлениях остановки Вольта на улице Тёэстузе.
Автобусы линии 73 направляются в объезд при движении в сторону улицы Тёэстузе по улицам Каларанна, Тёэстузе, Вольта, Копли, Эрика и Тёэстузе с временной остановкой Мийнисадама на улице Каларанна (до перекрестка с улицей Тёэстузе), а в направлении к Веэренни — по улциам Тёэстузе, Эрика, Копли, Вольта, Тёэстузе и Каларанна с остановками Эрика на одноименной улице и в обоих направлениях — Вольта на улице Тёэстузе.
В связи с объездами возможны отклонения в движении автобусов от расписания, за что заранее приносятся извинения!
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