В Таллинне до конца августа проводятся бесплатные тренировки для молодежи

”Еще в середине июня мы начали предлагать молодежи бесплатные летние тренировки, и сейчас мы видим, что интерес высокий. Особой популярностью пользуются тренировки на самокате, которые проводят тренеры Keerdtrepp. Исходя из заинтересованности молодежи, мы увеличили количество тренировок. Помимо тренировок на самокате, в программу вошло и дополнительное занятие футболом”, — сказал руководитель Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Айво Нормак. Он добавил, что свободных мест на тренировках хватает и все желающие молодые люди, вне зависимости от того, занимались ли они спортом ранее, могут присоединиться к тренировкам.
Еженедельные тренировки длительностью 1-2 часа проводят опытные тренеры. Тренировки по баскетболу проводит Ховард Фрайер, бывший профессиональный баскетболист из США. Занятия по волейболу проводят Анна-Лийза Сутть и Рандо Сооме, которые были игроками сборной Эстонии по волейболу, а сейчас работают тренерами. Тренировки на самокате проводят представители Keerdtrepp.
Расписание занятий
Тренировки по баскетболу:
- Спортивная площадка под открытым небом рядом со спортивным домом Кристийне (Сыпрузе пст, 161) — по понедельникам с 15.00 до 16.30
- Спортивная площадка под открытым небом Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 130) — по вторникам с 15.00 до 16.30
- Спортивная площадка под открытом небом в парке Кивила (Kивила, 9) — по средам с 15.00 до 16.30
- Детский стадион (Вяйке-Амеэрика, 4) — по четвергам с 15.00 до 16.30
Тренировки по волейболу:
- Детский стадион (Вяйке-Амеэрика, 4) — по вторникам и четвергам с 14.00 до 16.00
- Спортивная площадка под открытом небом Пиритаского спортивного центра (Румму теэ, 3) — по понедельникам и средам с 14.00 до 16.00
- Спортивная площадка под открытым небом в парке Вильде (Вильде теэ, 69) — по понедельникам и средам с 14.00 до 16.00
Тренировки по футболу:
- Футбольный стадион AJAX (Выйдуйооксу, 8a) — по вторникам и четвергам с 14.00 до 16.00. Тренер — Борис Дуган.
- Футбольный стадион Махтраской основной школы (Махтра, 60) — по вторникам и четвергам с 16.00 до 17.30. Тренировки проводят тренеры футбольного клуба Lasnamäe AJAX.
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