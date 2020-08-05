05.08.2020, 16:30

В Таллинне до конца августа проводятся бесплатные тренировки для молодежи


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Päikeseline kevadilm
Foto on illustreerivFoto: Tanel Meos

До конца августа Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта организует для молодежи в возрасте до 26 лет бесплатные занятия по баскетболу, волейболу, футболу, а также тренировки на самокате.

”Еще в середине июня мы начали предлагать молодежи бесплатные летние тренировки, и сейчас мы видим, что интерес высокий. Особой популярностью пользуются тренировки на самокате, которые проводят тренеры Keerdtrepp. Исходя из заинтересованности молодежи, мы увеличили количество тренировок. Помимо тренировок на самокате, в программу вошло и дополнительное занятие футболом”, — сказал руководитель Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Айво Нормак. Он добавил, что свободных мест на тренировках хватает и все желающие молодые люди, вне зависимости от того, занимались ли они спортом ранее, могут присоединиться к тренировкам.

Еженедельные тренировки длительностью 1-2 часа проводят опытные тренеры. Тренировки по баскетболу проводит Ховард Фрайер, бывший профессиональный баскетболист из США. Занятия по волейболу проводят Анна-Лийза Сутть и Рандо Сооме, которые были игроками сборной Эстонии по волейболу, а сейчас работают тренерами. Тренировки на самокате проводят представители Keerdtrepp.

Расписание занятий


Тренировки по баскетболу:

  • Спортивная площадка под открытым небом рядом со спортивным домом Кристийне (Сыпрузе пст, 161) — по понедельникам с 15.00 до 16.30
  • Спортивная площадка под открытым небом Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 130) — по вторникам с 15.00 до 16.30
  • Спортивная площадка под открытом небом в парке Кивила (Kивила, 9) — по средам с 15.00 до 16.30
  • Детский стадион (Вяйке-Амеэрика, 4) — по четвергам с 15.00 до 16.30


Тренировки по волейболу:

  • Детский стадион (Вяйке-Амеэрика, 4) — по вторникам и четвергам с 14.00 до 16.00
  • Спортивная площадка под открытом небом Пиритаского спортивного центра (Румму теэ, 3) — по понедельникам и средам с 14.00 до 16.00
  • Спортивная площадка под открытым небом в парке Вильде (Вильде теэ, 69) — по понедельникам и средам с 14.00 до 16.00


Тренировки по футболу:

  • Футбольный стадион AJAX (Выйдуйооксу, 8a) — по вторникам и четвергам с 14.00 до 16.00. Тренер — Борис Дуган.
  • Футбольный стадион Махтраской основной школы (Махтра, 60) — по вторникам и четвергам с 16.00 до 17.30. Тренировки проводят тренеры футбольного клуба Lasnamäe AJAX.


Тренировки на самокате:

  • Парк Кивила — по понедельникам с 13.00 до 14.00
  • Парк Вильде — по вторникам с 13.00 до 14.00
  • Полицейский парк — по средам с 12.00 до 13.00
  • Парк экстремальных видов спорта Копли — по вторникам с 11.00 до 12.00 (организует Молодежный центр Пыхья-Таллинна)
  • Скейтпарк Хааберсти — по понедельникам в 16.00 и в 17.30 (организует Молодежный центр Хааберсти). Требуется предварительная регистрация. О наличии свободных мест можно узнать по электронной почте kevin@haabersti.ee.


Тренировки бесплатные, однако для участия необходимо иметь свой личный самокат и шлем. В случае дождливой погоды тренировка переносится на следующую неделю, и в этом случае проводится двойная тренировка.

В программе могут произойти изменения. В случае плохой погоды тренировки не состоятся. В день государственного праздника, 20 августа, тренировок не будет. За всеми изменениями можно следить на молодежном портале.

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