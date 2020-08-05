В Таллинне до конца августа проводятся бесплатные тренировки для молодежи

”Еще в середине июня мы начали предлагать молодежи бесплатные летние тренировки, и сейчас мы видим, что интерес высокий. Особой популярностью пользуются тренировки на самокате, которые проводят тренеры Keerdtrepp. Исходя из заинтересованности молодежи, мы увеличили количество тренировок. Помимо тренировок на самокате, в программу вошло и дополнительное занятие футболом”, — сказал руководитель Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Айво Нормак. Он добавил, что свободных мест на тренировках хватает и все желающие молодые люди, вне зависимости от того, занимались ли они спортом ранее, могут присоединиться к тренировкам.

Еженедельные тренировки длительностью 1-2 часа проводят опытные тренеры. Тренировки по баскетболу проводит Ховард Фрайер, бывший профессиональный баскетболист из США. Занятия по волейболу проводят Анна-Лийза Сутть и Рандо Сооме, которые были игроками сборной Эстонии по волейболу, а сейчас работают тренерами. Тренировки на самокате проводят представители Keerdtrepp.

Расписание занятий



Тренировки по баскетболу:



Спортивная площадка под открытым небом рядом со спортивным домом Кристийне (Сыпрузе пст, 161) — по понедельникам с 15.00 до 16.30

Спортивная площадка под открытым небом Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 130) — по вторникам с 15.00 до 16.30

Спортивная площадка под открытом небом в парке Кивила (Kивила, 9) — по средам с 15.00 до 16.30

Детский стадион (Вяйке-Амеэрика, 4) — по четвергам с 15.00 до 16.30



Тренировки по волейболу:



Детский стадион (Вяйке-Амеэрика, 4) — по вторникам и четвергам с 14.00 до 16.00

Спортивная площадка под открытом небом Пиритаского спортивного центра (Румму теэ, 3) — по понедельникам и средам с 14.00 до 16.00

Спортивная площадка под открытым небом в парке Вильде (Вильде теэ, 69) — по понедельникам и средам с 14.00 до 16.00



Тренировки по футболу:

