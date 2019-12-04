В Таллинне делают новый шаг в лечении бесплодия

Целью прошедшего в литейном цеху Ноблесснера благотворительного гала-вечера было собрать средства в поддержку совместной кампании Благотворительного фонда Colonna и Ида-Таллиннской центральной больницы «Помогите детям родиться» («Aita lapsed ellu!»). В ходе продолжающейся до конца декабря кампании собирают деньги на приобретение для Центра лечения бесплодия современного и первого в своем роде в Эстонии основанного на технологии покадровой съемки эмбриоскопа (Time-Lapse Incubator), который позволит заметно повысить эффективность лечения бесплодия. Приобрести новый эмбриоскоп планируется в начале 2020 года.

Среди крупнейших благотворителей гала-вечера были учредитель и исполнительный директор Colonna Роберто де Сильвестри, а также соучредитель предприятия Андреа Агостиноне.

По словам Роберто де Сильвестри, собранная в рамках гала-вечера сумма превзошла все ожидания. «Если с 2013 года мы собирали пожертвования для помощи преждевременно рожденным или новорожденным детям, то в этом году решили обратить внимание на поддержку семей, испытывающих сложности с зачатием. Мы от всего сердца благодарим своих добрых друзей и партнеров – как из Эстонии, так и из других стран – которые все активнее поддерживают благотворительную миссию и кампании Colonna», - сказал Сильвестри.