В Таллинне делают новый шаг в лечении бесплодия

В этом году в рамках новогоднего гала-вечера Colonna на благотворительность было собрано чуть больше 104 000 евро. Собранные средства будут направлены на приобретение нового эмбриоскопа для Центра лечения бесплодия Ида-Таллиннской центральной больницы, а также на поддержку прочих проектов Благотворительного фонда Colonna.
Целью прошедшего в литейном цеху Ноблесснера благотворительного гала-вечера было собрать средства в поддержку совместной кампании Благотворительного фонда Colonna и Ида-Таллиннской центральной больницы «Помогите детям родиться» («Aita lapsed ellu!»). В ходе продолжающейся до конца декабря кампании собирают деньги на приобретение для Центра лечения бесплодия современного и первого в своем роде в Эстонии основанного на технологии покадровой съемки эмбриоскопа (Time-Lapse Incubator), который позволит заметно повысить эффективность лечения бесплодия. Приобрести новый эмбриоскоп планируется в начале 2020 года.
Среди крупнейших благотворителей гала-вечера были учредитель и исполнительный директор Colonna Роберто де Сильвестри, а также соучредитель предприятия Андреа Агостиноне.
По словам Роберто де Сильвестри, собранная в рамках гала-вечера сумма превзошла все ожидания. «Если с 2013 года мы собирали пожертвования для помощи преждевременно рожденным или новорожденным детям, то в этом году решили обратить внимание на поддержку семей, испытывающих сложности с зачатием. Мы от всего сердца благодарим своих добрых друзей и партнеров – как из Эстонии, так и из других стран – которые все активнее поддерживают благотворительную миссию и кампании Colonna», - сказал Сильвестри.
Руководитель Центра лечения бесплодия Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Тийна Лоог отметила, что покупаемый эмбриоскоп станет первым в своем роде в Эстонии и поможет повысить эффективность лечения бесплодия. «Исследования показывают, что с проблемой бесплодия сталкивается каждая пятая или шестая семья: для них экстракорпоральное оплодотворение может быть единственным способом рождения ребенка. С помощью нового эмбриоскопа можно увеличить показатель успешности экстракорпорального оплодотворения с нынешних 35% до 50%. Это значит, что каждая вторая пересадка эмбриона может приводить к желаемой беременности. Мы высоко ценим деятельность Благотворительного фонда Colonna во имя важной цели – чтобы в Эстонии рождалось больше долгожданных детей», - пояснила Лоог.
Благотворительная кампания «Помогите детям родиться» пройдет до конца декабря. Оставшаяся после приобретения эмбриоскопа сумма будет направлена на поддержку следующих благотворительных проектов Colonna. Подробности о кампании можно найти на сайте: https://colonnacharity.ee/portfolio/aita-lapsed-ellu/.
Благотворительный фонд Colonna учрежден в 2018 году инвестиционной фирмой Colonna. С 2013 года компания Colonna провела ряд благотворительных кампаний по сбору средств для помощи новорожденным и преждевременно рожденным детям. В общей сложности кампании позволили собрать родильных домов свыше 210 000 евро.
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