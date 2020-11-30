В Таллинне COVID-19 наиболее распространен в Ласнамяэ и Кесклинне

За последние две недели в Таллинне больше всего зараженных коронавирусом диагностировали в Ласнамяэ — у 280 жителей района, пишет rus.err.ee.
После него следуют жители района Кесклинн, где выявлено 152 случая заражения, Пыхья-Таллинн (131), Мустамяэ (102), Хааберсти (99), Нымме (79) и столичный район Кристийне (66).
Меньше всего больных COVID-19 прибавилось среди жителей Пирита — 29.
Если брать во внимание уровень кумулятивной заболеваемости на 100 000 жителей, то Кесклинн немного опережает Ласнамяэ, где показатель 452.
Далее следуют район Хааберсти (436), Пыхья-Таллинн (405), Нымме (389), Пирита (367), Мустамяэ (312). Наименьший уровень кумулятивной заболеваемости за две недели зафиксирован в Кристийне (305).
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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