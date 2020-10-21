В Таллинне бригада медиков будет оказывать помощь детям с острыми недомоганиями

По словам отвечающей в Таллинне за социальную сферу вице-мэра Бетины Бешкиной, предлагаемой городом возможностью получения медицинской помощи первого уровня в домашних условиях можно воспользоваться в случае, если родитель с заболевшим ребенком не может посетить семейного врача.

”К сожалению, получить медицинскую помочь в сжатые сроки не всегда получается. Зачастую семейные врачи не совершают визиты на дом и не ведут прием на выходных. При неожиданном недомогании или ухудшающемся состоянии ребенка обычно первой реакцией родителя является обратиться в отделение экстренной медицины или вызвать скорую помощь, — пояснила Бешкина. — Таким образом, совершающая домашние визиты бригада медиков снизит нагрузку на скорую помощь и отделения экстренной медицины, особенно по выходным дням. В то же время, маленькие горожане будут обеспечены оперативной медицинской помощью первого уровня в ситуации, когда поход в врачу затруднителен, а рекомендации, полученные по инфотелефону семейных врачей, не дали результата”.

В отделение экстренной помощи Таллиннской детской больницы в среднем обращается 75 детей в сутки, в период сезонных заболеваний — значительно больше. Таллиннская скорая помощь в минувшем году обслужила 7868 вызовов к детям (0-18 лет), из них 21% составили дети в возрасте до 2 лет. Все же, как следует из статистики вызовов Таллиннской скорой помощи, в большинстве случаев пациент не нуждается в госпитализации и в оказании неотложной медицинской помощи.

Как отметила вице-мэр, новая услуга будет протестирована во время пилотного проекта.

”Главным образом бригада домашних визитов будет оказывать помощь детям с острыми проблемами со здоровьем, которые, однако, не нуждаются в неотложной медицинской помощи”, — подчеркнула Бешкина.

Во время тестового периода вызвать врача на дом можно по телефону диспетчера Таллиннской скорой помощи 697 1145 по пятницам, субботам и воскресеньям с 12 до 20 часов. Диспетчер выяснит причину вызова врача, возраст ребенка, место жительства и объективную причину, почему родитель не может явиться с ребенком на прием к врачу. Врач посетит пациента в течение дня, в порядке очереди. Регистрация начинается в 12:00, визиты осуществляются с 14:00.