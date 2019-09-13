13.09.2019, 12:50

В Таллинне Black Star тоже продает одежду с Путиным и "Армией России". T1 ничего об этом не знал

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Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST
В Таллинне Black Star тоже продает одежду с Путиным и "Армией России". T1 ничего об этом не знал
blackstarwear.ru

Недавно торговый центр Alfa в Риге попросил магазин бренда российского рэпера Тимати Black Star Wear изъять из продажи одежду с Владимиром Путиным и тематикой российских вооруженных сил. Футболки с лицом российского президента и надписями "Армия России" продаются и в магазине Black Star в T1 Mall of Tallinn, но руководство центра не знало об этом.

Многие жители Латвии в социальных сетях возмутились в связи с тем, что в Black Star Wear продается одежда с "кремлевской" тематикой, пишет латвийский Delfi.

"Реагируя на прозвучавшую в публичном пространстве информацию, мы связались с арендатором и попросили изъять из ассортимента конкретную коллекцию", — пояснил представитель рижского торгового центра.

blackstarwear.ru
blackstarwear.ru

В Службе госбезопасности Латвии заявили, что подобная одежда связана с попытками Кремля пропагандировать свой политический курс и увеличивать свое влияние в других странах. В ведомстве призвали руководство торгового центра внимательнее выбирать, с какими продавцами сотрудничать.

Что же в Эстонии?


После публикации статьи о ситуации с Black Star Wear в Риге, читатель Delfi прислал фотографии, которые он сделал в таллиннском магазине бренда, находящемся в торговом центре T1.

"И в Таллинне такое продают. 130 евро за рубашку, 50 за футболку — кто это все покупает?" — пишет читатель.

Delfi lugeja foto

"Мы не проверяем товары, находящиеся на продаже в наших магазинах", — сказала директор по маркетингу T1 Кайди Лаур. Тем не менее она добавила, что торговый центр подробнее рассмотрит сложившуюся ситуацию.

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