В Таллинне 1 марта начинается прием заявлений о назначении школы по месту жительства

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, в этом году в первый класс должны будут отправиться около 4500 детей — почти на 600 меньше, чем в прошлом году. Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации вице-мэр призывает родителей при подаче ходатайства о назначении школы по месту жительства воспользоваться электронными каналами.

”При малейшей возможности просим подавать ходатайство о назначении школы через электронные каналы — это позволит снизить вероятность распространения инфекции. К тому же, если ходатайство было подано через среду eKool, то родитель получит более оперативный ответ по электронной почте”, — подчеркнул Белобровцев.

В период с 1 по 15 марта заявления могут подавать лица, местом жительства которых на основании данных регистра народонаселения является Таллинн. Вне зависимости от того, подано ли заявление через eKool или в Департаменте образования на бумажном носителе, ходатайства будут рассматриваться после 15 марта. Если заявление было подано через eKool, родитель получит ответ по электронной почте не позднее 20 мая. Если заявление было подано на бумаге, то родитель получит ответ письмом на адрес, по которому проживает ребенок на основании данных регистра народонаселения.

Соответственно Закону о гимназии и основной школе, а также порядку назначения муниципальной школы в городе Таллинне, основным критерием при назначении школы является близость школы к дому ребенка, а также наличие учащихся в этой же школе братьев или сестер. По возможности учитываются и пожелания родителей.

Если желающих поступить в ту или иную школу больше, чем мест, то учитывается и дата внесения данных о месте жительства. Школа по месту жительства назначается ребенку и в том случае, если ходатайство не было подано. В этом случае за основу берутся данные регистра народонаселения. Родителям все же следует подать ходатайство, поскольку оно содержит важные с точки зрения назначения школы сведения, в том числе о языке обучения и наличия братьев или сестер, учащихся в той же школе.

На основании пожелания родителя в школу может поступить и 6-летний ребенок. В этом случае родителю следует приложить к ходатайству и подтверждающий готовность к школе документ. О поступающем в школу 6-летнем ребенке Департамент образования следует известить не позднее 1 мая 2021 г. Родители, чьи дети к 1 марта получат место в школе с общегородским набором, не должны подавать ходатайство.