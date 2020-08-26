26.08.2020, 14:28

В Таллинн прибыл футбольный клуб из Словении, в котором у одного игрока ранее обнаружили коронавирус

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В Таллинн прибыл футбольный клуб из Словении, в котором у одного игрока ранее обнаружили коронавирус
Foto: nsmura.si

Завтра в рамках первого раунда Лиги Европы "Нымме Калью" должен встретиться с футбольным клубом "Мура" из Словении. Словенцам пришлось оставить одного игрока дома, так как у него обнаружили коронавирус.

Словенский клуб сообщил, что тестирование на коронавирус прошли все члены команды, согласно протоколу УЕФА, и у одного из них обнаружили коронавирус (его имя не разглашается).

Остальные члены клуба "Мура" прибыли сегодня в Таллинн около 11:00 чартерным рейсом и разместились в отеле. Команда в Таллинне вновь прошла тестирование на коронавирус, результаты которого будут известны позже.

Матч "Нымме Калью" — "Мура" пройдет на стадионе Калев 27 августа в 17:30.

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