В Таллинн прибудет бронепоезд времен Освободительной войны

С 1 сентября на Балтийском вокзале можно будет увидеть воссозданный бронепоезд времен Освободительной войны.
Бронепоезд Wabadus („Свобода”) прибудет на Балтийский вокзал в воскресенье, 1 сентября в 14.00 на место стоянки между железнодорожными перронами и рынком Балтийского вокзала. Осмотреть его как снаружи, так и внутри смогут все желающие до конца месяца. На церемонии встречи бронепоезда будет играть духовой оркестр, выступят общественные деятели и представители Кайтселийта. Мероприятие организовано управами районов Кесклинн и Пыхья-Таллинн в сотрудничестве с Военным музеем Эстонии и Кайтселийтом.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна, историка Пеэтера Ярвелайда, прибытие бронепоезда в Пыхья-Таллинн во многом символично.
”Эстонское государство отчаянно нуждалась в бронепоездах, и необходимые для их строительства материалы нашлись именно на расположенных в Пыхья-Таллинне военных заводах. Воссозданный бронепоезд является своеобразным памятником не только Йохану Питке и его боевым товарищам, но и простым рабочим коплиских заводов, которые, когда понадобилось, смогли наладить производство бронепоездов для молодой республики”, — сказал Ярвелайд.
Доступ на бронепоезд будет открыт до конца сентября по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям с 11.00 до 18.00, а также в понедельник, 2 сентября и во вторник, 3 сентября. Ознакомиться с бронепоездом можно как самостоятельно, так и в составе группы. Продолжительность экскурсии по бронепоезду — около 45 минут. Посещение бронепоезда для всех бесплатно.
”Экспозиция бронепоезда, созданная по образцам 100-летней давности, будет интересна посетителям всех возрастов и национальностей. Гиды будут вести экскурсии на эстонском, русском и английском языках. Надеюсь, что школы и детские сады будут приходить целыми классами и группами, и проводить наглядные уроки истории”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Размер одной группы — до 25 человек, одновременно в поезде может находиться не более двух групп. Специально для школ и детских садов открыта регистрация. При посещении следует учитывать также, что температура воздуха в поезде не отличается от уличной и одеваться следует по погоде.
Бронепоезд №7 Wabadus был воссоздан к 100-летию Эстонской республики. В путешествие по Эстонии он отправился в начале нынешнего года из Кехра. На данный момент бронепоезд совершил 30 остановок и его посетили более 63 000 человек. На Балтийском вокзале Wabadus будет находиться до 30 сентября, а посетить его можно будет до 27 сентября включительно.
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