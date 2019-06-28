В Таллинн на несколько дней зайдет флагман 6-го флота США

Длина Mount Whitney, который находится в строю с 1971 года, почти 190 метров, в его экипаже более 325 человек, сообщили в пятницу из главного штаба Сил обороны.

Экипаж Mount Whitney во время визита в Эстонию встретится с представителями местного самоуправления, военнослужащими, членами Кайтселийта и трудовой дружины старшеклассников.

В понедельник корабль посетят выпускники школ, выбравшие обучение в учебных заведениях государственной обороны, им будет представлен обзор оснащения и задач судна.

В среду корабль для исполнения своих задач вновь отправится в Балтийское море.