26.01.2021, 08:20

В Synlab начали использовать новый метод определения антител против коронавируса

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Anneli Raave-Sepp
Foto on illustreerivFoto: Argo Ingver

Начиная с сегодняшнего дня в лаборатории SYNLAB Eesti используется более новый метод определения антител против коронавируса, который отличается от прежнего большей точностью и возможностью оценить появление антител после вакцинации, сообщает лаборатория.

Уже с сегодняшнего дня в SYNLAB можно будет сдать образцы для анализа на антитела по новой методике. В ближайшие дни такая возможность появится и в других учреждениях, оказывающих медицинские услуги, по всей Эстонии. Как показывает название нового метода (количественное исследование на антитела), с его помощью можно точно установить уровень антител против коронавируса.

Для проверки в лабораторных условиях уровня антител делают анализ крови. Образец можно сдать в пунктах для взятия образцов крови. Результаты придут из лаборатории не позднее следующего рабочего дня.

Руководитель по инфекционным заболеваниям в SYNLAB Eesti д-р Пауль Наабер: ”Через 2−3 недели после того, как человек перенёс коронавирусную инфекцию, у него в крови появляются противовирусные антитела, показывающие, что организм отреагировал на инфекцию. Аналогичным образом антитела появляются и через некоторое время после вакцинации. По данным проводившихся до сих пор исследований, антитела сохраняются в организме на протяжении как минимум полугода. Однако дальнейшие научные исследования могут уже совсем скоро привести к получению более точных данных.

При анализе на антитела против коронавируса чаще всего определяют антитела IgG и IgM, которые до сих пор рекомендовалось анализировать одновременно. Новый и более точный количественный метод позволяет получить достаточную информацию благодаря определению только одного типа антител — IgG, которые обычно образуются на второй неделе после появления симптомов. Количественный анализ показывает не просто факт наличия антител (как в случае с прежней методикой), но также и их точный уровень в крови”.

Новый тип анализа на IgG-антитела рекомендуется проводить не ранее чем через 3 недели после появления симптомов, получения положительного результата анализа на коронавирус или вакцинации. Положительный результат анализа на антитела свидетельствует о том, что человек уже раньше перенёс инфекцию, вызванную коронавирусом (SARS-CoV-2), что он находится на поздней стадии коронавирусной инфекции (COVID-19) или что у него имеются антитела в результате вакцинации. Анализ на антитела не подходит для первичной диагностики коронавирусной инфекции — для этого нужен образец из носоглотки для проведения ПЦР-теста.

Стоимость лабораторного анализа на антитела против коронавируса для лиц/учреждений, оказывающих медицинские услуги, составляет 13,21 евро. Стоимость пакета анализов на антитела для частных лиц до сих пор составляла 31 евро. Полная стоимость нового и более точного количественного анализа составляет всего 14,40 евро (к этому добавляется плата за взятие образца крови).

Результаты анализа будут вноситься в систему digilugu.ee в каталог анализов на коронавирус.

Коронавирус SARS-CoV-2

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