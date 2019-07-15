15.07.2019, 09:24

В связи со строительством Рейди теэ вырубят 845 деревьев

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rus.delfi.ee
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Reidi tee, droonifotod
Reidi tee, droonifotodFoto: Tiit Blaat

В связи со строительством трассы Рейди теэ выданы разрешения на вырубку 845 деревьев, которые находятся в различном состоянии. 90 из них были больными, высохшими или поврежденными, пишет Linnaleht.

Согласно планам, в ходе реализации проекта Рейди теэ будут высажены 498 деревьев, 57 863 куста, 108 229 многолетних растений, 5 071 вьющихся растений, 35 219 квадратных метров будет покрыто травяным газоном, сообщили газете в мэрии.

Частично деревья уже высажены, а высадка травы — одна из последних работ по благоустройству прилегающего к трассе района.

К тому же власти намерены компенсировать вырубку в ходе строительства Рейди теэ высадкой 268 деревьев на Лаагна теэ.

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