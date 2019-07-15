В связи со строительством Рейди теэ вырубят 845 деревьев

Согласно планам, в ходе реализации проекта Рейди теэ будут высажены 498 деревьев, 57 863 куста, 108 229 многолетних растений, 5 071 вьющихся растений, 35 219 квадратных метров будет покрыто травяным газоном, сообщили газете в мэрии.

Частично деревья уже высажены, а высадка травы — одна из последних работ по благоустройству прилегающего к трассе района.

К тому же власти намерены компенсировать вырубку в ходе строительства Рейди теэ высадкой 268 деревьев на Лаагна теэ.