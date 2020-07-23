В связи с созданием нового департамента более 100 человек потеряют работу

Как ранее писал Delfi, Департамент по делам образования и молодежи будет создан на базе целевого учреждения Innove, целевого учреждения Archimedes, целевого учреждения по инфотехнологиям в области образования (HITSA) и Эстонского центра работы с молодежью (ENTK). Также из министерства образования и науки в департамент перейдут функции прикладного характера.

Руководитель отдела коммуникаций Департамента образования и науки Тарму Курм объяснил, что при преждевременном расторжении договора с членом правления предусматривается денежная компенсация размером до трех месячных зарплат.

Вчера главы Archimedes Ханно Томберг написал в Facebook, что его последний рабочий день — 10 августа. Месячная зарплата Томберга в прошлом году составила 3800 евро, а значит он получит компенсацию в 11 400 евро.

В четырех учреждениях перед началом реорганизации работало около 550 человек, и из них примерно пятая часть останется теперь без работы. Руководитель отдела коммуникаций Департамента образования и науки отметил, что точная цифра сокращенных мест пока неизвестна.

Новый департамент будет возглавлять Улла Илиссон, которая возглавляла различные отделы Swedbank. У нее будет самая высокая зарплата среди эстонских чиновников.