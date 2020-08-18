В связи с ремонтом железной дороги некоторые поезда будут следовать согласно измененному расписанию

Вследствие ремонта железнодорожного моста, расположенного между станциями Орава и Койдула, данный участок будет закрыт для движения поездов. Поэтому во вторник, 25 августа, во второй половине дня, а также в среду, 26 августа, на участке Койдула, Пиуза и Орава пассажиры будут обслуживаться автобусами.

Остановки подменных автобусов будут отмечены в цветах Elron; их расположение вместе с информацией об изменениях в расписании движения опубликовано на домашней странице Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ; информацию о движении поездов можно также узнать по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.

Обращаем внимание, что на подменных автобусах не разрешается перевозить велосипеды. Для проезда по обслуживаемому автобусами участку просим пассажиров с особыми потребностями в плане передвижения связаться с нами по адресу abi@elron.ee или по телефону 616 0245.

Подменными автобусами будет необходимо воспользоваться только 25 и 26 августа, после чего поезда будут вновь курсировать по данному участку по обычному расписанию.