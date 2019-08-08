В связи с ремонтом улицы Пинна автобусы пойдут в объезд
С 12 августа по 31 октября в связи с ремонтом улицы П.Пинна меняются маршруты и расписания автобусных линий 44 и 55, сообщает Раэпресс.
С 12 августа по 31 октября в связи с ремонтом улицы П.Пинна меняются маршруты и расписания автобусных линий 44 и 55, сообщает Раэпресс.
Поскольку закрывается и одноименная площадь, то в сторону центра города автобусы пойдут по улицам Пунане и Смуули с разворотом на перекрестке улиц Смуули и Лийкури, а оттуда обратно, на улицу Пунане. На объезде будут делаться остановки П.Пинна на улице Пунане, Ю.Смуула, Калевипоя и Лийкури — на улице Смуули.
800-метровая улица П.Пинна на Ласнамяэ будет реконструироваться вместе с подъездами к домам и автостоянками, создаваться будут недостающие участки тротуара, упорядочится организация движения. Асфальтированная проезжая часть в 7,5 метра шириной будет достаточна для двухстороннего движения и парковки по краям улицы. Перекресток улиц Пинна и Викерлазе будет приподнят. Реконструкции подвергнутся также ливневая канализация и уличное освещение.
Стоимость работ — около полутора миллионов евро. .
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