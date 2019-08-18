В связи с ремонтом дорог меняются маршруты некоторых столичных автобусов

В связи с закрытием на ремонт улицы Пиллироо, автобусы линии 20А с 17 августа будут направлены в объезд.

В направлении Лаагри маршрут пройдет по б. Кадака, Пярнускому шоссе, улицам Вескитамми, Мянниметса, Мёльдре, перекресток с Пиллироо, Мёльдре, Саэ, Мянниметса, Вескитамми, Ваэ — с остановками на объезде Турбасамбла, Лаанику, Лаанику, Турбасамбла, с конечной — поселок Лаагри.

В сторону центра Виру автобус поедет через Ваэ, Вескитамми, Пярнуское шоссе, б. Кадака.

В связи с продлением ремонтных работ на улице Лоотси, автобусы линий 2 и 20 будут совершать объезд с 20 августа до 9 сентября.

Объезд линии 20: в направлении Пассажирского порта — ул. Гонсиори, разворот до перекрестка с Манежи, Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, Туукри, Уус-Садама.

В направлении из центра города — Уус-Садама, Туукри, Ахтри, разворот перед перекрестком с б. Мэре, Ахтри, Хобуяама, Нарвское шоссе — с обстановкой Хобуяама перед перекрестком с Нарвским шоссе.

Объезд на линии 2: по направлению в Пассажирский порт — Ахтри, Туукри, Уус-Садама. В направлении Мыйгу — Уус-Садама, Туукри, Ахтри.

В связи с ремонтными работами на улице Паэ в районе одноименной автобусной остановки, автобусы линий 7 и 13 с 17 по 23 августа будут направлены в объезд.

По направлению из города автобусы в это время будут отправятся по Петербургскому шоссе, улицам Вяйке-Паала и Паэ со временной остановкой Паэ на Петербургском шоссе.

Департамент приносит извинения за причиняемые неудобства.

Департамент транспорта приносит извинения за вызванные неудобства.