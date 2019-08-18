В связи с ремонтом дорог меняются маршруты некоторых столичных автобусов
Таллиннский департамент транспорта сообщил, что в связи с ремонтом дорог меняются маршруты некоторых столичных автобусов.
Таллиннский департамент транспорта сообщил, что в связи с ремонтом дорог меняются маршруты некоторых столичных автобусов.
В связи с закрытием на ремонт улицы Пиллироо, автобусы линии 20А с 17 августа будут направлены в объезд.
В направлении Лаагри маршрут пройдет по б. Кадака, Пярнускому шоссе, улицам Вескитамми, Мянниметса, Мёльдре, перекресток с Пиллироо, Мёльдре, Саэ, Мянниметса, Вескитамми, Ваэ — с остановками на объезде Турбасамбла, Лаанику, Лаанику, Турбасамбла, с конечной — поселок Лаагри.
В сторону центра Виру автобус поедет через Ваэ, Вескитамми, Пярнуское шоссе, б. Кадака.
В связи с продлением ремонтных работ на улице Лоотси, автобусы линий 2 и 20 будут совершать объезд с 20 августа до 9 сентября.
Объезд линии 20: в направлении Пассажирского порта — ул. Гонсиори, разворот до перекрестка с Манежи, Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, Туукри, Уус-Садама.
В направлении из центра города — Уус-Садама, Туукри, Ахтри, разворот перед перекрестком с б. Мэре, Ахтри, Хобуяама, Нарвское шоссе — с обстановкой Хобуяама перед перекрестком с Нарвским шоссе.
Объезд на линии 2: по направлению в Пассажирский порт — Ахтри, Туукри, Уус-Садама. В направлении Мыйгу — Уус-Садама, Туукри, Ахтри.
В связи с ремонтными работами на улице Паэ в районе одноименной автобусной остановки, автобусы линий 7 и 13 с 17 по 23 августа будут направлены в объезд.
По направлению из города автобусы в это время будут отправятся по Петербургскому шоссе, улицам Вяйке-Паала и Паэ со временной остановкой Паэ на Петербургском шоссе.
Департамент приносит извинения за причиняемые неудобства.
Департамент транспорта приносит извинения за вызванные неудобства.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Энергоблок Белоярской АЭС отключила автоматика
Появились фото с места крушения самолета Cessna в штате Нью-Йорк
Известно содержание предсмертной записки юноши, убившего семью
«Такое судейство — позор»: что грозит Дзюбе и Семаку