В связи с проведением Таллинского марафона дорожное движение в городе будет изменено

Водителям настойчиво рекомендуется избегать вечером 7 сентября и весь день 8 сентября центра города, Пыхья-Таллинна и особенно его района Каламая.

В пятницу, 6 сентября, на время старта молодежного забега, который состоится в 19 часов, на короткое время будет прервано движение по бульвару Каарли, улицам Тоомпеа, Фальги и Тоомпуйестеэ. Сразу после старта движение возобновится.

Вечером субботы, 7 сентября, для проведения Осеннего забега на дистанцию в 10 км, изменения в движении последуют в центре города и Каламая.

В воскресенье, 8 сентября, в 9 часов утра стартует марафон, а в 10.15 — полумарафон, что приведет к изменениям в движении в центре города, Рокка аль Маре и Пыхья-Таллинне.

Всех участников движения просят заблаговременно ознакомиться с информацией о движении и соответствующими схемами, по возможности планировать свою деятельность вне затронутых марафоном территорий и быть в эти дни предельно внимательным — следовать указаниям временных знаков, указаниям и рекомендациям регулировщиков.

Информация и схемы.