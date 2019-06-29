В связи с проведением Праздника песни и танца меняется меняется маршрут общественного транспорта

С 9 часов утра и до окончания шествия (примерно, до 18 часов):

автобусы линий 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в направлении к центру города пойдут по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония с дополнительными остановками на улице Эндла — до перекрестка с улицей Суур-Америка, Космос — на Пярнуском шоссе и Площадь Вабадузе — на бульваре Эстония;

автобусы линий 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в направлении от центра города пойдут по бульвару Эстония, Театральной площади, улицам Леибиту, Лийвалайа, Суур-Америка и Луйзе с дополнительной остановкой Кескхайгла на улице Лийвалайа;

автобусы линии 40 направляются в объезд по Палдискому шоссе (на обратном пути — по улице Техника), бульвару Тоом, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярав (на обратном пути — по бульварам Мере и Пыхья и улице Сууртюки), улицам Ахтри и Хобуяама на стоянку Хобуяама с начальной и конечной остановкой на улице Хобуяама;

автобусы линий 21 и 21B в направлении к Балтийскому вокзалу пойдут по улицам Эндла, Суур-Америка, Луйзе, Техника, Палдиское шоссе, бульвар Тоом, улица Раннамяэ, Балтийский вокзал с дополнительной остановкой Техника на Палдиском шоссе;

автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут по улице Раннамяэ, бульвару Тоом, улицам Техника и Эндла с дополнительными остановками Кельмикюла и Эндла на улице Техника;

автобусы линий 41 и 41B пойдут по Палдискому шоссе, бульвару Тоом, с разворотом у Балтийского вокзала на бульвар Тоом, улицу Техника и Палдиское шоссе с остановками на существующих остановках общественного транспорта по маршруту.

С 12 часов и до конца шествия (ориентировочно до 18 часов):

маршруты автобусов линий 1A и 8 сокращаются до остановки Лаулувяльяк на улице Пирита с разворотом сразу после остановки;