В связи с переходом на зимнее время изменится расписание поездов. Продолжительность ряда поездок уменьшится

В связи с переходом на зимнее время будет изменено расписание поездов, и изменения в наибольшей степени коснутся отправлений на линии между Таллинном и Нарвой.

”Как и в случае весны и осени, изменений расписания нам не избежать и в этот раз. В то же время мы вместе с пассажирами можем порадоваться тому, что ремонтные работы на отрезке Тапа-Нарва завершились, благодаря чему мы вновь сможем доставлять наших клиентов на место быстрее. Поезд-экспресс добирается до Нарвы менее чем за 2 часа и 15 минут. Чтобы пассажиры снова могли в максимальной степени использовать быстрые сообщения, мы вновь запускаем на линии Таллинн-Нарва в обоих направлениях вечерний поезд-экспресс”, — сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

”Изменения будут внесены и в расписания линий между Таллинном и Тарту, Рапла, Тюри и Вильянди. Связанные с ремонтными работами ограничения по скорости прекращают действие, благодаря чему продолжительность рейсов до Тюри и Вильянди уменьшится. Поезд-экспресс теперь будет добираться до Вильянди за 55 минут, и мы надеемся, что в декабре это время уменьшится еще больше”.

Ремонтные работы в западном направлении продолжаются, и на линии до Турба до 28 октября в случае части отправлений пассажирам придется воспользоваться заменяющим автобусом.

Более точную информацию об изменениях в расписаниях можно найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.

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